Верхний Уфалей, Челябинская область, , 08:10 — REGNUM Погибшая на территории горного массива Аракульский Шихан в Челябинской области 14-летняя девочка могла поскользнуться. Об этом сообщает телеграм-канал «Криминальный СЭТ».

Скалы Ольга Демиденко © ИА REGNUM

Друг погибшей школьницы рассказал изданию, что на скалах без присмотра были четыре человека. Девочка забралась на камни в виде кресла, хотела просто посидеть, но поскользнулась на камнях и сорвалась.

По другой версии, она якобы фотографировалась на камнях. Впрочем, друг погибшей это опровергает.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла днём 8 сентября. Девочка упала с высоты порядка 50 метров.

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