Пекин, 9 сентября, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин направил новому королю Великобритании Карлу III послание, в котором выразил соболезнования в связи со смертью королевы Елизаветы II. Об этом 9 сентября сообщает Центральное телевидение Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Центральное телевидение Китая «[Председатель КНР] выразил искренние соболезнования британской королевской семье, правительству и народу Великобритании».

Елизавета II в 1986 году приезжала в Пекин с официальным визитом. Она оказалась первым и пока единственным британским монархом, посетившим Китай.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден не исключил вероятность своего приезда на похороны королевы Великобритании Елизаветы II.

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