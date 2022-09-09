Минтранс подготовил проект запрета гражданам на самокатах ездить по «зебре»
Москва, 9 сентября, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Проект постановления, запрещающего гражданам на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты, пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, подготовил Минтранс. Ведомство планирует внести проект в правительство, об этом сказано 8 сентября в ответе ведомства на обращение депутата российской Госдумы Султана Хамзаева («Единая Россия»).
«Проектом постановления для лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, предусмотрен запрет пересечения дороги по пешеходным переходам, в том числе нерегулируемым», — указано в ответе первого замминистра Андрея Костюка депутату.
В ведомстве уточняют, что предлагаемая мера поможет создать безопасные условия в зоне пешеходных переходов. Отмечается, что проект постановления уже был рассмотрен и одобрен подкомиссией по совершенствованию контрольных и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при правительстве.
В Минтрансе отметили, что уже ведётся подготовка к внесению проекта постановления в правительство. Документ предполагает внесение изменений в постановление правительства от 23 октября 1993 года N 1090 «О Правилах дорожного движения».