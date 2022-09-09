Москва, 9 сентября, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Проект постановления, запрещающего гражданам на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты, пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, подготовил Минтранс. Ведомство планирует внести проект в правительство, об этом сказано 8 сентября в ответе ведомства на обращение депутата российской Госдумы Султана Хамзаева («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Электросамокат

«Проектом постановления для лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, предусмотрен запрет пересечения дороги по пешеходным переходам, в том числе нерегулируемым», — указано в ответе первого замминистра Андрея Костюка депутату.

В ведомстве уточняют, что предлагаемая мера поможет создать безопасные условия в зоне пешеходных переходов. Отмечается, что проект постановления уже был рассмотрен и одобрен подкомиссией по совершенствованию контрольных и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при правительстве.

В Минтрансе отметили, что уже ведётся подготовка к внесению проекта постановления в правительство. Документ предполагает внесение изменений в постановление правительства от 23 октября 1993 года N 1090 «О Правилах дорожного движения».