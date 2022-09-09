Москва, 9 сентября, 2022, 08:07 — ИА Регнум. За последние четыре дня ситуация на локальном валютном рынке не изменилась. Рубль остается устойчивым к иностранным валютам, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

По итогам дня 8 сентября, рубль закрылся в небольшом плюсе. Пара доллар/рубль снизилась на 0,10%, до 60,70 руб., евро/рубль — на 0,06%, до 60,37 руб., фунт/рубль — на 0,39%, до 71,00 руб., юань/рубль — на 0,01%, до 8,73 руб.

Несмотря на падение нефтяных котировок 7 сентября рубль чувствует себя прекрасно. По российскому рынку добавить нечего. Активность участников рынка остается на низком уровне. Торговые объемы снизились почти в два раза.

Пара доллар/рубль продолжит консолидацию вблизи уровня 60 руб. в ожидании новой порции новостей о возобновлении операций в рамках бюджетного правила.

Учитывая, что сегодня последний торговый день недели, есть риски возвращения цены к уровню 61,13 руб. Резких колебаний на рынке не ожидается.

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