Бичурский район, Бурятия, , 08:06 — REGNUM В Бурятии вынесен приговор 33-летнему жителю Бичурского района, которого обвиняли в убийстве подростка и совершении ряда других преступлений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, вечером 28 ноября 2020 года пьяный мужчина пришёл домой к матери своей бывшей жены для выяснения отношений. В ходе ссоры он схватил нож и направился к хозяйке дома, но её попытался защитить 17-летний сын женщины.

«Из мести за его действия мужчина нанес подростку ножом удар в грудь и причинил повреждения, от которых потерпевший скончался. После этого злоумышленник стал удерживать на месте находившихся в доме людей, не позволяя им выйти или вызвать скорую медицинскую помощь», — отметили в ведомстве.

Злоумышленник ударил ножом в ногу хозяйке дома, затем в живот её подруге, которая попыталась выбежать из дома. В какой-то момент, воспользовавшись тем, что мужчина отвлёкся, на улицу выбежала дочь хозяйки дома и вызвала полицию.

Убийца сбежал, но вскоре был найден. При задержании он применил насилие к сотруднику полиции. По итогам слушаний суд приговорил обвиняемого к 24 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии особого режима.

Добавим, что по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина убитый мальчик был посмертно был представлен к награде. Медаль ведомства «Доблесть и отвага» вручили его матери.

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