Горловка, ДНР, , 08:06 — REGNUM В результате обстрела города Горловка Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны вооружённых киевских формирований получили ранения три мирных жителя. Об этом 9 сентября сообщил мэр города Иван Приходько в своём телеграм-канале.

Обстрел Mil.gov.ua

«Вследствие обстрела Горловки со стороны… [киевских] террористов ранены трое мирных горловчан по улице Виноградная», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые бандеровские формирования обстреляли населённые пункты Минеральное и Пантелеймоновка в ДНР.