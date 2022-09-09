Горловка, ДНР, 9 сентября, 2022, 08:06 — ИА Регнум. В результате обстрела города Горловка Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны вооружённых киевских формирований получили ранения три мирных жителя. Об этом 9 сентября сообщил мэр города Иван Приходько в своём телеграм-канале.

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«Вследствие обстрела Горловки со стороны… [киевских] террористов ранены трое мирных горловчан по улице Виноградная», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые бандеровские формирования обстреляли населённые пункты Минеральное и Пантелеймоновка в ДНР.