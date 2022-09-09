* талибов — запрещённая в России организация

Файзабад, Афганистан, 9 сентября, 2022, 08:04 — ИА Регнум. В афганской провинции Бадахшан произошло боестолкновение между боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и местным командиром. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Согласно источникам, 8 сентября вспыхнул бой между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и людьми командира Шарифа в Котал-Анджумане уезда Куран-ва-Манджан, в результате чего двое боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и ещё четверо ранены.

По словам собеседников издания, столкновение всё ещё продолжается, и попытка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовать этого командира не увенчалась успехом.

Источники добавляют, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) собрали силы из нескольких уездов Бадахшана, чтобы подавить сопротивление этого местного командира.

Уезд Куран-ва-Мунджан граничит с провинциями Нуристан и Панджшер, а также с Пакистаном, и имеет стратегическое значение.

Также сообщалось, что после столкновений, произошедших в нескольких районах Бадахшана, поездка министра обороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) муллы Якуба в эту провинцию была отложена.