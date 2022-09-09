Тегеран, 9 сентября, 2022, 08:41 — ИА Регнум. 8 сентября заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам, находящийся с визитом в Гааге, заявил на встрече с Фернандо Ариасом, генеральным директором Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), что Иран выступает за уничтожение всего химического оружия в мире. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Реза Наджафи на встрече обменялся мнениями о расширении сотрудничества между Ираном и ОЗХО, подробно остановившись на последствиях несправедливо введенных санкций США для здоровья иранских жертв химического оружия, попросив генерального директора ОЗХО оказать любезную помощь Ирану в предоставлении гуманитарной помощи пострадавшим.

Он также отметил, что абсолютно необходимо осуществлять эффективный контроль по реализации конвенции о запрещении применения химического оружия на международном уровне, а также содействовать использованию мирных химических объектов и торговле химическими веществами между странами-членами ОЗХО.

Наджафи напомнил представителю ООН, что Иран является одной из жертв применения химического оружия в современной истории, подтвердив, что цели конвенции о запрещении применения химического оружия не могут быть достигнуты, если не будут уничтожены все запасы химоружия.