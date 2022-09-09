Тегеран, 9 сентября, 2022, 08:42 — ИА Регнум. 8 сентября министр иностранных дел Ирана заявил, что Вашингтон должен избегать использования двусмысленной риторики в диалоге, чтобы венское соглашение о возобновлении СВПД было достигнуто в кратчайшие сроки. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Иран

Хосейн Амир Абдоллахиан сделал эти замечания в телефонном разговоре со своим китайским коллегой Ван И, в ходе которого обе стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также по наиболее важным региональным и международным проблемам.

Министры иностранных дел двух стран в основном сосредоточились на итогах визита заместителя министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии в Пекин и его переговорах о реализации Ирано-китайского всеобъемлющего плана сотрудничества.

Сосредоточив внимание на переговорах Ирана с мировыми державами об отмене незаконных санкций, Амир Абдоллахиан отметил: «Мы по-прежнему серьезны в наших усилиях по достижению хорошего, надежного и устойчивого соглашения, однако американцы должны воздерживаться от использования двусмысленных фраз, чтобы достичь соглашения в кратчайшие сроки».

Министр иностранных дел Китая, со своей стороны, передал самые теплые пожелания председателя КНР президенту Ибрагиму Раиси, а затем подчеркнул, что Пекин выступает за расширение отношений и сотрудничества с Тегераном.

Ван И отметил, что отношения двух стран основаны на сохранении интересов обоих народов, при этом Иранско-китайский всеобъемлющий план сотрудничества должен быть реализован независимо от других международных событий.