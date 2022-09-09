Кишинёв, , 08:02 — REGNUM Министр окружающей среды Молдавии Юлиана Кантараджиу ушла в отставку. Об этом она 8 сентября сообщила в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Пименов Юрий Иванович. Колка дров. 1945

«Сегодня я подала заявление об отставке с должности министра окружающей среды. Это был год работы, реформ и проектов», — написала она.

Кантараджиу не назвала причину своего ухода, заявила, что многое успела сделать и пожелала будущему министру успехов, мужества и сил.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в тот же день сообщила в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что приняла отставку. Она также перечислила достижения Кантараджиу, но не назвала причину отставки.

Напомним, за день отставки министра окружающей среды Гаврилица на заседании выговаривала Кантараджиу, что ее ведомство не подготовило в срок сайт, где можно было бы узнать актуальную информацию о дровах: где и как их можно купить. После этого тогда ещё глава ведомства вышла к журналистам со словами: «Мы должны были сделать, но не сделали. И что?»

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