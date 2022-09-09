Кишинёв, 9 сентября, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Министр окружающей среды Молдавии Юлиана Кантараджиу ушла в отставку. Об этом она 8 сентября сообщила в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Пименов Юрий Иванович. Колка дров. 1945

«Сегодня я подала заявление об отставке с должности министра окружающей среды. Это был год работы, реформ и проектов», — написала она.

Кантараджиу не назвала причину своего ухода, заявила, что многое успела сделать, и пожелала будущему министру успехов, мужества и сил.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в тот же день сообщила в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что приняла отставку. Она также перечислила достижения Кантараджиу, но не назвала причину отставки.

Напомним, за день до отставки министра окружающей среды Гаврилица на заседании выговаривала Кантараджиу, что ее ведомство не подготовило в срок сайт, где можно было бы узнать актуальную информацию о дровах: где и как их можно купить. После этого тогда ещё глава ведомства вышла к журналистам со словами: «Мы должны были сделать, но не сделали. И что?»