Тегеран, 9 сентября, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Сухопутные войска армии Исламской Республики Иран начали военные учения под названием «Эгтедар 1401» при поддержке военно-воздушных сил страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 8 сентября.

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Воздушно-десантные, ракетные и артиллерийские учения «Эгтедар 1401» начались в присутствии начальника генерального штаба вооруженных сил Исламской Республики генерал-майора Мохаммада Багери, командующего Центральным штабом Хатам-аль-Анбия генерал-майора Голама Али Рашида и его заместителя Хосейна Хассани-Саади, а также главнокомандующего армией Исламской Республики Иран АбдолрахимаМусави.

Двухдневные военные учения начались 8 сентября и завершатся 9 сентября в районе Насрабад провинции Исфахан.

Эта часть учений состоит из разведывательных операций, осуществляемых при помощи беспилотных летательных аппаратов Mohajer 6.

Кроме того, ракетно-артиллерийские подразделения сухопутных войск иранской армии выпустят оптимизированные ракеты и «умные» артиллерийские снаряды для поражения определенных целей.