Тегеран, , 08:04 — REGNUM 8 сентября министерство иностранных дел Исламской Республики Иран решительно осудило Албанию за «враждебное поведение» по отношению к иранским дипломатам в Тиране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Представитель министерства иностранных дел Насер Канани заявил, что сообщения о неподобающих манерах местных властей в Тиране в общении с иранскими дипломатами вызвали обеспокоенность у иранских официальных лиц.

«Если сообщения правдивы, их поведение противоречило международному праву и Венской конвенции о дипломатических правах, поэтому албанское правительство будет привлечено к ответственности за нарушение таких правил», — предупредил Канаани.

Ранее премьер-министр Албании Эди Рама выдвинул ряд необоснованных обвинений в адрес Исламской Республики Иран и выступил с заявлением, в котором сообщил о разрыве связей с Ираном.

Министерство иностранных дел Ирана исключило недоказанные претензии к Исламской Республике, подчеркнув, что роль третьих сторон, выдвинувших некоторые обвинения против Тегерана, указывает на то, что за сеянием такого рода раздора стоят определенные государства, спонсирующие терроризм.

Министерство иностранных дел Исламской Республики также выразило сожаление в связи с неправильным решением Албании, в то время как европейская страна принимает у себя террористическую группировку под названием MKO, что показывает, что Тирана подвергается воздействию третьих сторон.