Будапешт, 9 сентября, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Введение лимита цен на газ из России приведет к прекращению поставок российского голубого топлива в Европу, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает агентство Reuters.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

По его словам, подобные инициативы сильно ударят по национальным интересам Венгрии, а также других европейских стран. Таким образом министр прокомментировал предложение Евросоюза ввести лимит цен на российский газ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европейская комиссия разработала несколько сценариев введения лимита цен на российский газ. Первый план подразумевает введение максимально допустимой цены на весь импортируемый из России газ либо создание единого покупателя российского голубого топлива, который будет вести переговоры по его стоимости.

Второй вариант подразумевает разделение стран Евросоюза на красную и зеленые зоны в зависимости от вероятности перебоев с поставками энергоносителей. Для красной зоны цены на газ могут быть ограничены, а в зеленой — оставаться без ограничения.