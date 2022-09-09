Донецк, , 08:00 — REGNUM Вооружённые бандеровские формирования обстреляли населённые пункты Минеральное и Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 9 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Уточняется, что обстрел Минерального со стороны ВСУ был зафиксирован в 05:33 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Также указывается, что в 07:00 киевские нацисты выпустили восемь снарядов калибра 152 мм по Пантелеймоновке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в селе Половинное Целинного района Курганской области создали мемориал с колоколом в честь воина Дмитрия Шулепова, погибшего в ходе специальной военной операции.