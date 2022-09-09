Тегеран, , 08:46 — REGNUM 8 сентября министр внутренних дел Ирана встретился со своим иракским коллегой, чтобы провести переговоры о содействии проведению ритуала Арбаин. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран и Ирак на карте мира Izzedine

Ахмад Вахиди и министр внутренних дел Ирака Осман Аль-Ганми встретились в иракской столице Багдаде.

Министр внутренних дел Ирана совершил визит в Ирак с целью проложить безопасный путь иранским паломникам, которые едут в соседнюю страну, чтобы принять участие в траурной церемонии Арбаин, посвященной 40-му дню после Ашуры, когда имам Хусейн и его сподвижники приняли мученическую смерть в Кербеле в 680 году нашей эры.

Вахиди и иракские власти планируют провести консультации по некоторым проблемам после прибытия иранских паломников в Ирак.

Миллионы мусульман-шиитов со всего мира собираются вместе вокруг святыни имама Хусейна в Кербеле в день Арбаина.