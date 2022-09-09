Тегеран, 9 сентября, 2022, 08:48 — ИА Регнум. 8 сентября официальный представитель МИД Ирана Насер Канани осудил заявление, сделанное по итогам 158-й встречи министров иностранных дел Лиги арабских государств. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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В ответ на заявление, сделанное на 158-м заседании министров иностранных дел Лиги арабских государств, Канани отметил, что такие заявления указывают на отсутствие надлежащего понимания некоторыми из этих государств событий в регионе и игнорирование реалий региона Западной Азии.

Вместо того, чтобы повторять излишние и никчемные обвинения, иранский дипломат посоветовал государствам сосредоточиться на преступлениях, совершенных израильским режимом против угнетенного народа Палестины.

Он также назвал такие заявления противоречивыми, поскольку некоторые из арабских стран выразили намерение укреплять свои отношения с Исламской Республикой Иран. В связи с этим дипломат вновь подтвердил неизменную позицию Ирана, приглашающего региональных соседей к переговорам и разрешению недоразумений по дипломатическим каналам.

Ссылаясь на полный контроль и способность иранских вооруженных сил обеспечивать безопасность судоходства в регионе Персидского залива и проявлять бдительность в отношении любых морских актов вредительства, он подчеркнул, что безопасность региона должна поддерживаться государствами региона без иностранного вмешательства.