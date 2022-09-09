Горнозаводск, Пермский край, , 07:59 — REGNUM В Горнозаводском районе Пермского края прокуратура предупредила чиновников о недопустимости срыва отопительного сезона, сообщили в надзорном ведомстве.

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В ходе проверки выяснилось, что на переданных мэрией в ведение МУП «Тепловод» участках трубопровода к котельной № 7 в р. п. Пашия не устранены порывы, не заменена запорная арматура. Кроме того, предприятие не заключило договор на поставку газа для нужд оказания услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения.

«Изложенные обстоятельства могут повлечь срыв своевременного начала запуска отопления, обуславливают невозможность обеспечения безаварийной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства в период отопительного сезона», — заявили в краевой прокуратуре.

Во избежание негативных последствий главе администрации Горнозаводского городского округа и директору МУП «Тепловод» объявлены предостережения.