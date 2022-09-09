Берлин, 9 сентября, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Польский министр обороны Мариуш Блащак заявил, что Польша обучает саперов для киевского режима. Об этом он сказал на встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином, которая прошла на военной базе Рамштайн в Германии.

Василий Иванов ИА REGNUM Сапер ВСУ

По словам Блащака, Варшава может наращивать работу в этом направлении, как в рамках НАТО, так и ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа агентство Bloomberg, ссылаясь на документ внешнеполитической службы Евросоюза, распространило информацию о том, что Брюссель собирается наладить подготовку снайперов, саперов и офицеров для ВСУ.

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