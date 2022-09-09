Пермь, 9 сентября, 2022, 07:57 — ИА Регнум. В Перми по факту незаконной игорной деятельности, организованной группой, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СКР по региону.

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По версии следствия, группа пермяков проводили азартные игры с использованием игрового оборудования в нежилом помещении на территории Дзержинского района города. Помещение арендовалось. Игорный клуб функционировал круглосуточно.

«В настоящее время трое мужчин задержаны следователями при поддержке спецназа ГУ МВД России по Пермскому краю «Гром» и оперативных сотрудников УФСБ России по Пермскому краю, которыми была выявлена данная преступная деятельность. В ближайшее время следователем будет решаться вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения, в том числе в виде заключения под стражу», — сказали в СУ СКР по Пермскому краю.