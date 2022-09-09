Улан-Удэ, , 07:54 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки возникло сразу четыре лесных пожара. Причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнём в кедровниках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Лесной пожар geralt

В связи с этим зампред правительства республики по вопросам безопасности Пётр Мордовской пригрозил, что доступ в леса может быть ограничен.

«Если лесные пожары и дальше будут возникать из-за сборщиков дикоросов, то мы будем вынуждены полностью ограничить доступ в лесные массивы, в лесу не будет никого», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории республики в последние дни установилась по-летнему жаркая и сухая погода. 8 сентября местами температура поднималась выше 30 градусов.

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