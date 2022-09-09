Пекин, , 07:51 — REGNUM Военно-морские авиационные силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) добились предварительных успехов в своем развитии от берегового базирования к авианосному, благодаря созданию авиационной систему палубного базирования, состоящей из истребителей, вертолетов, самолетов раннего предупреждения и учебно-тренировочных самолетов, сообщил высокопоставленный чиновник Министерства обороны КНР, передает 8 сентября газета Global Times.

Авианосец ВМС Китая «Ляонин» Naval.com.br

ВВС КНР объявили об этом, впервые подтвердив, что Китай разрабатывает палубные самолеты раннего предупреждения и учебно-тренировочные самолеты. Начальник управления морской авиации штаба ВМС НОАК Дун Цин выступил с речью на форуме по развитию военно-морской авиации Китая, состоявшемся в городе Циндао провинции Шаньдун на востоке Китая 7 августа.

Военные эксперты и аналитики уже давно строят предположения о разработке Китаем палубных самолетов раннего предупреждения и тренировке инструкторов. Предыдущие сообщения предполагали, что палубный самолет раннего предупреждения KJ-600, китайский аналог американского E-2, совершил свой первый полет в 2020 году, и что Китай также разрабатывает палубные варианты учебно-тренировочных самолетов JL-9 и JL-10.

С запуском третьего авианосца Китая «Фуцзянь» 17 июня этого года ВМС НОАК теперь нуждаются в большем количестве палубных самолетов, не только с точки зрения простого количества, но и с точки зрения разнообразия типов, сообщил Global Times китайский военный эксперт, пожелавший остаться неназванным. По словам эксперта, благодаря электромагнитным катапультам, «Фуцзянь» сможет запускать тяжелые самолеты, такие как самолеты раннего предупреждения, что может значительно увеличить дальность обнаружения и ситуационную осведомленность боевой группы авианосца, что позволит усилить наступательные и оборонительные возможности.

Китаю также понадобится больше пилотов для полетов на этих самолетах, а авианосные инструкторы позволят курсантам тренироваться на реальных авианосцах вместо использования наземных инструкторов на аэродромах для имитации, сказал эксперт. Использование же специализированных учебно-тренировочных самолетов также освободит боевые самолеты от учебных задач, чтобы сосредоточиться на боевых действиях.

Дун отметил, что Китай изучил две системы подготовки пилотов авианосного крыла: одна из них преобразует пилотов наземного базирования в пилотов авианосного крыла, а другая обучает пилотов авианосного крыла с нуля. По словам Дуна, эти две системы хорошо зарекомендовали себя и работают одновременно, чтобы обеспечить Военно-морскую авиацию НОАК всеми необходимыми пилотами. По словам Дуна, в средних школах по всей стране было создано около 14 молодежных авиационных школ, которые стали основными источниками набора курсантов-пилотов для ВМС НОАК.