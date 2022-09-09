Порт-о-Пренс, 9 сентября, 2022, 07:51 — ИА Регнум. Акции протеста, вызванные резким ростом цен и дефицитом топлива, переросли в беспорядки на Гаити. Об этом 8 сентября сообщает издание Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Гаити

Многотысячные демонстрации переросли в столкновения с полицией и беспорядки. Митингующие жгут покрышки у административных и правительственных зданий, выкрикивают громкие лозунги и требуют немедленной отставки премьер-министра Ариэля Анри.

Полиция для разгона толпы применяет слезоточивый газ и даже оружие. На настоящий момент поступила информация об одном погибшем.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство Гаити пообещало обеспечить население топливом «в очень короткие сроки» после встречи с представителями транспортных профсоюзов и общественных организаций.