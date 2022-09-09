Пхеньян, 9 сентября, 2022, 07:48 — ИА Регнум. Российский лидер Владимир Путин поздравил главу КНДР Ким Чен Ына с 74-летней годовщиной основания Северной Кореи. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

«Уважаемый господин Ким Чен Ын, примите искренние поздравления по случаю 74-й годовщины образования Корейской Народно-Демократической Республики. Отношения между Российской Федерацией и КНДР традиционно носят дружественный, добрососедский характер. Нашими странами накоплен значительный опыт плодотворного сотрудничества в самых различных сферах», — цитирует агентство телеграмму президента России.

Путин добавил, что Пхеньян и Москва будут и в дальнейшем укреплять сотрудничество между странами, а также обеспечивать безопасность на Корейском полуострова и в Азии. Также он пожелал успехов лидеру КНДР, а северокорейскому народу — мира и процветания.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа американская газета The Wall Street Journal указала, что российская специальная операция по денацификации и демилитаризации территории бывш. УССР помогла Москве укрепить отношения с Пхеньяном. По ее мнению, КДНР готова направить своих рабочих на восстановление Луганской и Донецкой Народных республик, а Россия может воспользоваться правом вето в Совбезе ООН, чтобы не допустить ужесточения санкций против Северной Кореи.