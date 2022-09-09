Село Алтайское, Алтайский край, , 07:46 — REGNUM Прокуратура Алтайского края 9 сентября известила о несчастном случае с 16-летним подростком в селе Алтайском Алтайского района, на него упали футбольные ворота, установленные на стадионе. Подросток получил травмы не совместимые с жизнью и скончался.

Футбольные ворота, в которых от молнии-убийцы погиб спортсмен «Наши новости». Видеокадр

Материалы проверки, проведенной прокуратурой Алтайского района, переданы в следственный орган СУ СК России по Алтайскому краю, которым возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ.

Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль ход и результаты его расследования.

Также по поручению прокурора региона проводится проверка причин и условий получения ребенком травм.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях ребёнок получил травмы в результате падения футбольных ворот на спортплощадке в Красноярске.

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