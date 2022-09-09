Тюмень, 9 сентября, 2022, 07:46 — ИА Регнум. В Тюменской области за шесть месяцев 2022 года бюджет региона исполнен с профицитом. Это отмечалось на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам регионального парламента, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюмень

По информации департамента финансов Тюменской области, за полгода в доходную часть бюджета поступило 157,746 млрд рублей — годовой план исполнен на 70,1%. Из них 148,877 млрд рублей — это налоговые поступления. Основным традиционно является налог на прибыль организаций, который составил 115,653 млрд рублей, или 77,1% к годовому плану. На втором месте - налог на доходы физических лиц - 12,155 млрд рублей, или 45,1% к годовому плану.

Бюджетные расходы составили 12,426 млрд рублей, или 40,3% к годовому плану.

В целом бюджет Тюменской области к 8 августа 2022 года является профицитным на сумму 29,319 млрд рублей.

Как ранее сообщало РЕ, Тюменская областная дума в конце ноября 2021 года приняла бюджет на 2022 год с дефицитом 37,5 млрд рублей. Были запланированы доходы в сумме 195 млрд 671 млн рублей, расходы — 233 млрд 205 млн рублей.