Пекин, 9 сентября, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Китай представил свой ответ на америкаский дрон-камикадзе Switchblade среди широкого ассортимента передовых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), популярных на международном и внутреннем рынке, выпустив видео, демонстрирующее их в действии, сообщает 8 августа газета Global Times.

Xaluan.com БПЛА Caihong 5 (CH-5)

На видео, опубликованном на форуме по беспилотному оборудованию, были показаны боевые стрельбы вооруженных разведывательных дронов, таких как CH-4 и CH-5, в дополнение к редким кадрам запуска беспилотника-смертника FH-901, а также беспилотный летательный аппарат с наклонным ротором CH-10. Все они разработаны Государственной Китайской корпорацией аэрокосмической науки и технологий в Пекине.

Видно, как беспилотник-смертник FH-901 атакует танковую цель сверху, полностью уничтожая ее. Наблюдатели назвали FH-901 китайским эквивалентом разработанного в США дрона-камикадзе Switchblade, который заработал известность во время спецоперации России на территории бывшей УССР. Как стало известно Global Times, FH-901 может быть запущен не только с земли, но и с самолета в небе, в том числе с помощью другого более крупного беспилотника.

С 2004 года две серии беспилотных летательных аппаратов, разработанных Китайской корпорацией аэрокосмической науки и технологий, CH и FH, экспортируются во многие страны и находят широкое применение также в гражданских целях для аэрофотосъемки, тушения лесных пожаров, составления карт чрезвычайных ситуаций и аварийно-спасательных работ. В процессе было накоплено большое количество прикладных данных, что привело к постоянному повышению производительности дронов, говорится в пресс-релизе компании.

Являясь главной силой в развитии аэрокосмической отрасли Китая и ядром национальной оборонной научно-технической отрасли, Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий уже много лет занимается демонстрацией беспилотных боевых систем и исследованиями и разработками систем беспилотного оборудования, говорится в сообщении компании.

Существуют десятки беспилотных боевых систем и продуктов с фиксированными крыльями и несущими винтами, охватывающих большие, средние и короткие расстояния, а также летающих на высоких и низких скоростях, что представляет собой полный спектр различных типов высокоавтономных дронов.

Как представители нового поколения беспилотного интеллектуального оборудования, дроны участвовали в нескольких недавних военных парадах, крупных учениях, пограничных военных операциях и антитеррористических операциях внутри страны и за рубежом, а также играли жизненно важную роль в миссиях по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях, говорится в сообщении компании. По словам компании, многие продукты прошли таможенную очистку для экспорта с отличными отзывами пользователей.