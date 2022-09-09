Тель-Авив, Израиль, , 07:40 — REGNUM Полиция Израиля задержала в израильском городе Яффо (пригород Тель-Авива) палестинца, у которого нашли автомат и два взрывных устройства. Об этом сообщило издание The Times of Israel.

Полиция. Израиль Israel Police

Речь идет о 19-летнем жителе города Наблус (Западный берег реки Иордан), который проник в Израиль нелегально. На допросе он признался, что готовился совершить крупный теракт в Тель-Авиве.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября израильские военные ликвидировали на Западном берегу реки Иордан 27-летнего палестинца, который 7 августа убил трех человек в Тель-Авиве.

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