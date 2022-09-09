Пекин, 9 сентября, 2022, 07:38 — ИА Регнум. Развитие Курильских островов привлекло широкое внимание на 7-м Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, где представители бизнеса и компаний собрались, чтобы обсудить, как использовать благоприятную политику, предлагаемую Россией для развития туризма и рыболовства, среди других секторов, для привлечения инвестиций и раскрытия потенциала территории, сообщает 8 августа газета Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

Китайские эксперты заявили, что у Китая и России есть большой потенциал сотрудничества в развитии островов, поскольку Россия смещает акцент на Дальний Восток в условиях западных санкций, и обе стороны имеют широкие перспективы сотрудничества в области переработки рыбы и строительства инфраструктуры при прогрессе, достигнутом в торговле национальной валютой и улучшении дорожного сообщения.

Курильские острова обладают огромными запасами нефти и газа и расположены вблизи важных мировых судоходных путей. В последние годы Россия продвигает инвестиционные возможности на Курильских островах, предлагая инвесторам налоговые льготы, сниженные страховые взносы и административные преференции.

Острова, расположенные на Дальнем Востоке, географически близки к экономическому кольцу Северо-Восточной Азии, и, по мнению экспертов, если они смогут наладить надежные каналы экономического и торгового сотрудничества со странами Северо-Восточной Азии, это даст толчок развитию их рыболовного и туристического секторов.

Однако, поскольку Россия назвала Южную Корею и Японию недружественными странами за то, что они присоединились к западным санкциям, она активно ищет другие источники технологий и средств для экономики Курильских островов, и Китай мог бы стать идеальным партнером, в удовлетворении взаимных потребностей при взаимодополняющих экономиках, заявил директор Института евразийских исследований при Шанхайском университете политологии и права Ли Синь.

По мнению экспертов, сотрудничество между двумя странами в области инфраструктуры, рыболовства, туризма и энергетики будет иметь многообещающее будущее. Преимущество Китая в инфраструктурном строительстве поможет островам ускорить темпы развития инфраструктуры, заложив прочную основу для экономического роста. Сильный внутренний спрос и большой потребительский рынок в Китае помогут освоить высококачественные рыбные и туристические ресурсы из России, заявил Global Times независимый научный сотрудник по международной стратегии Чэнь Цзя.

По словам Чэня, поскольку Россия смещает акцент на Дальний Восток, сотрудничество между Китаем и Россией в области энергетики, экономики, торговли и культуры будет еще более углубляться, что, несомненно, пойдет на пользу благополучию обоих народов.

Кроме того, углубление финансового сотрудничества, включая переход на расчеты за газ в юанях и рублях, а также улучшение транспортного сообщения на границе с открытием китайско-российского автомобильного моста, соединяющего Хэйхэ, пограничный город в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, и российский город Благовещенск, будет способствовать торговле и инвестициям между Китаем и Россией. на Дальнем Востоке, считают эксперты.