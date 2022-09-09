Южно-Сахалинск, , 07:38 — REGNUM В Южно-Сахалинске 10 сентября пройдут праздничные мероприятия в честь 140-летия города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии столицы островного региона.

Фейерверк Дарья Драй © ИА REGNUM

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Откроет праздник торжественное шествие с участием делегаций со всех районов области. На площади Победы состоится концерт лучших творческих коллективов Сахалина. Также на 10 сентября запланированы соревнования по лыжероллерам, спортивно-игровая программа для детей и молодёжи.

В течение дня в городском парке состоятся концертная программа, фестиваль Кимчи, водное шоу.

Вечерний концерт пройдёт на площади Победы. Перед сахалинцами выступят приглашенные артисты: дуэт «Galibri & Mavik», Сергей Трофимов и танцующий симфонический оркестр Concord Orchestra. После концерта запланированы фейерверк и ночное шоу дронов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске праздничные мероприятия в честь 374-летия города начнутся 9 сентября. Основные массовые события запланированы 11 сентября.