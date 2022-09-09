Москва, , 07:37 — REGNUM Жителям территории б. УССР грозит голод предстоящей зимой на фоне вывоза сельхозпродукции в рамках «продуктовой сделки» и огромных долгов. Об этом 8 сентября рассказал экономист Егор Клопенко в интервью агентству «Прайм».

Евроинтеграция Украины Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как уточнил специалист, долг Киева перед странами Запада за последние шесть месяцев увеличился на 70-100 млрд долларов. Киев не платежеспособен, поэтому отдаёт долг зерном. Конечным итогом такого бартера может стать сильнейший продовольственный кризис в стране.

При этом экономист указал, что европейские страны не хотят признавать уже ставший очевидным факт, что зерно и другая сельхозпродукция поступают не в Африку, как это было изначально заявлено. Клопенко пояснил, что в страны Африки продовольствие будет поставлять Россия, планирующая собрать этой осенью рекордный урожай.

Таким образом, экономист сделал вывод, что России, странам Африки, Европы и жителям Ближнего Востока голод в предстоящую зиму не грозит, чего никак нельзя сказать о жителях территории б. УССР.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что «продуктовая сделка» с западными странами может быть прекращена, так как пока никто не продлевал срок ее действия.

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