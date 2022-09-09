Лысьва, Пермский край, 9 сентября, 2022, 07:34 — ИА Регнум. В городе Лысьве Пермского края суд рассмотрит дело о похищении человека группой мужчин, сообщили в СУ СКР по региону.

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По данным следствия, двое горожан из неприязни к 31-летнему жителю Лысьвы договорись похитить его. Злоумышленники заманили жертву на территорию коллективного сада, сковали руки похищенного специальными средствами и переместили его в заранее подготовленный гараж, где удерживали на протяжении нескольких часов. При этому мужчине угрожали оружием.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в суд.