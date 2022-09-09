Абакан, 9 сентября, 2022, 07:30 — ИА Регнум. Следователи организовали проверку по факту отравления учащихся средней школы №20 Абакана. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

По предварительным данным, 7 сентября восемь учеников 5-6 классов пожаловались на плохое самочувствие после обеда в школьной столовой. У детей были выявлены признаки кишечной инфекции.

«Формирование группового очага заболеваемости обусловлено острой кишечной инфекцией вирусной этиологии при реализации пищевого пути передачи», — отметили в ведомстве со ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора.

К настоящему времени работа пищеблока приостановлена. Все пострадавшие дети находятся на амбулаторном лечении дома.