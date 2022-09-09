Токио, , 07:27 — REGNUM Запланированный на 2028 год запуск строящейся атомной электростанции «Ома», расположенной в северо-восточной префектуре Аомори, будет перенесён на более поздний срок. Об этом 9 сентября сообщает агентство Kyodo.

АЭС в Японии Newsliner

По его данным, на очередной перенос сроков запуска АЭС повлияла задержка в реализации дополнительных мер по обеспечению безопасности.

Строительство АЭС «Ома» с 2008 года ведёт компания-оператор J-Power. Первоначально ввести станцию в эксплуатацию планировалось в 2014 году, но после аварии на «Фукусиме-1» весной 2011 года строительство всех АЭС в Японии остановили. Впоследствии часть реакторов после усиления мер безопасности, включающих защиту от возможных диверсий, вновь стали запускать.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство японцев поддерживает возобновление работы атомных электростанций, наращивание военного потенциала и видит угрозу безопасности своей страны в политике Китая.

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