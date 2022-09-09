Пермь, 9 сентября, 2022, 07:26 — ИА Регнум. В Пермском крае в течение трёх дней — с 9 по 11 сентября — пройдут выборы в органы местного самоуправления. Сегодня утром открылись 230 избирательных участков, сообщили в крайизбиркоме.

Er.ru Голосование

Избирательный процесс обеспечивают 2 тыс. членов комиссий. На избирательные участки направлены 588 наблюдателей от кандидатов, партий и Общественной палаты Прикамья.

Для подсчета голосов в Пермском муниципальном округе используют комплексы обработки избирательных бюллетеней. КОИБами оснащены 53 избирательных участка.

Пермякам предстоит выбрать депутатов Лысьвенской городской думы, дум Губахинского, Кудымкарского и Пермского муниципальных округов, дум Думы Березников, Добрянки, Кизела, Косы, Красновишерска, Краснокамска, Чернушки и Чусового. Всего будет замещено 104 депутатских мандата.