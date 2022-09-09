Владивосток, , 07:22 — REGNUM На острове Русский во Владивостоке 9 сентября открыли выставку «Улица Дальнего Востока» для свободного посещения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ВЭФ-2022 Общественная палата Приморского края

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Выставка «Улица Дальнего Востока» на набережной бухты Аякс в рамках VII Восточного экономического форума будет работать до 11 сентября включительно. Ранее полпред президента в ДФО Юрий Трутнев назвал её уровень высоким и пообещал часть представленного привезти в Москву в возрожденный павильон Дальнего Востока на ВДНХ.

«Восемь лет назад придумали «Улицу Дальнего Востока». У нас губернаторы спрашивали, что это такое и зачем, а мы говорили: просто покажите, за что вы любите родной край. И сейчас этого не надо никому рассказывать, потому что павильоны стали другими, они действительно представляют историю, представляют культуру, представляют природу всех тех краев и областей, которые входят в территорию Дальневосточного федерального округа — самого большого федерального округа самой большой страны в мире, России. Поэтому мне кажется, что это важно, люди приезжают со всей страны, из десятков стран мира. И им интересно, что такое Дальний Восток, как он живёт», — сказал Юрий Трутнев.

По словам зампредседателя Общественной палаты Приморья Елены Герман, особый акцент сделан на презентации возможностей импортозамещения и технологической независимости регионов Дальнего Востока, самообеспеченности продуктами питания.

Во всех павильонах представлены товары местного производства, блюда традиционной кухни, дегустации, можно купить уникальные ювелирные украшения и одежду местных брендов. Много фотозон, арт-объектов, проводятся мастер-классов и выставок. Яркой и необычной выглядит ночная иллюминация павильонов.

Как сообщало ИА REGNUM, павильон Хабаровского края на «Улице Дальнего Востока» на Восточном экономическом форуме демонстрирует, что Корпорация «Туризм. РФ захочет вкладываться в регион, считает член Общественной палаты Хабаровского края Михаил Непогодин.