Париж, , 07:23 — REGNUM Власти французского города Лилль могут сократить период использования рождественской иллюминации из-за энергетического кризиса в стране, заявила вице-мэр города Одри Линкенхельд в эфире телеканала BFM Business.

Гирлянда Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Она отметила, что на рождественские огни расходуется лишь небольшая доля городского бюджета, однако отказ от части иллюминации поможет сократить счета за свет на фоне растущих цен на электроэнергию.

Планируется, что продолжительность использования световых украшений составит менее месяца вместо двух и охватит период с 6 декабря (День Святого Николая) по 31 декабря (канун Нового года).

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня ведущие французские энергетические компании Engie, EDF и TotalEnergies распространили обращение к населению и бизнесу Франции, призывая жителей и организации незамедлительно перейти на режим экономии энергоресурсов.

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