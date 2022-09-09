9 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Владимир Бадмаев, , 08:53 — REGNUM Евро — вторая мировая валюта, соперник доллара и едва ли не главное достижение Евросоюза в области экономики — переживает не лучшие времена. Всему виной антироссийские санкции, спровоцировавшие энергетический кризис в ЕС, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Рубль и евро Иван Шилов © ИА REGNUM

После введения ограничений рушиться должна была российская валюта до пресловутых 200 рублей за доллар, однако война — непредсказуемая штука, даже если она экономическая. Отключение «Северного потока — 1» в начале сентября на неопределённый срок окончательно подкосило валюту ЕС, в результате чего евро рухнул до исторического минимума.

На уходящей неделе евро на торгах упал до отметки 0,9877 доллара, достигнув уровня 2002 года. Затем валюта несколько отыграла назад. Тем не менее, по данным издания Milano Finanza, за последние три месяца евро потерял около 8% своей стоимости.

Исторический рекорд был достигнут всего за несколько дней до того, как Европейский центробанк объявил о новом повышении процентной ставки для борьбы с инфляцией. 8 сентября ЕЦБ впервые в истории поднял ставку сразу на 0,75 процентного пункта.

Тем не менее западные аналитики настроены скептически относительно способности финансовых властей ЕС обуздать инфляцию. По мнению Майкла Кэхилла из Goldman Sachs, евро в ближайшее время упадёт ещё ниже — до 0,97 доллара и останется на этом уровне несколько месяцев.

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони попытался успокоить наблюдателей, заявив, что доллар укрепляется по отношению ко всем валютам, а не только к евро (забыв при этом про российский рубль). Его соотечественники в соцсетях раскритиковали чиновника, отмечая, что это и было целью Вашингтона.

Доллар и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Миссия США выполнена», — прокомментировал Франческо М.

«Харакири Европы по указке из США приносит свои плоды — почти коллапс экономики, рекордная инфляция, нехватка сырья. Война, которую навязала нам Америка, была организована для того, чтобы обрушить европейскую экономику и сделать ЕС более покорным», — отметил Антонио Ф.

«Игра окончена. «Прекрасная» работа европейских политиков. Доллар будет становиться ещё крепче, потому что мы покупаем сверхдорогой газ из США», — считает Лука Ч.

«То, к чему так долго стремились американцы, достигнуто! Закат Европы», — добавил Марко Ф.

«Драги — лучший в мире экономист и банкир. Долларумма мира финансов», — издевается Джузеппе Ш. К., переделав фамилию вратаря итальянской сборной по футболу Джанлуиджи Доннаруммы.

«Вашингтон добился своей цели: остановить немецкий паровоз и поставить ЕС на колени», — вставила Элена Дж.

«Россия продаёт газ по твёрдым ценам Китаю и Индии, Европа покупает на бирже американский газ (который продолжает дорожать из-за того, что доллар укрепляется). Действительно, Европа — это курица, которая должна быть ощипана», — рассуждает Джузеппе Ф.

Европейский центральный банк (сс) Kiefer

Впрочем, некоторые комментаторы радуются падению евро, называя это историческим шансом на возвращение к собственной валюте.

«Надеюсь, теперь каждая европейская страна вернётся к своей валюте. Евро для нас был катастрофой», — заявил Марио Л.

«Будем надеяться, что евро, ЕЦБ и ЕС рухнут, а мы вернёмся к старой доброй лире», — поддержал Пьетро А.

«Парадокс западной пропаганды — Газпром называют ненадёжным поставщиком те самые гении, которые ночами не спят, придумывая новые санкции. Это лишь результате их политики», — заключил Джан Никола С.

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