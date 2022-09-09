Ульяновск, , 07:11 — REGNUM В Димитровграде Ульяновской области расчистят водные объекты в рекреационной зоне «Рыба-парк». Соответствующее извещение о проведении закупки опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Камыши около водоема Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Заказчиком является муниципальное казённое учреждение «Служба охраны окружающей среды». Речь идёт о расчистке водных объектов в рекреационной зоне «Рыба-парк» в Димитровграде — в частности, необходимо провести демонтажные работы, расчистку от древесно-кустарниковой растительности, провести рекультивацию и очистку акватории от донных осаждений.

Начальная цена контракта определена в размере 4 174 981,37 рубля. Данные средства выделяются из областного и муниципального бюджетов.

Как следует из документа, подрядчиком по указанной выше цене выбрано общество «Торговая строительная компания Волга». На выполнение работ даётся 80 дней с момента заключения контракта.

Напомним, в Ульяновской области ранее приняли решение о направлении региональных средств на расчистку двух озёр в «Рыба-парке» и пруда на улице Масленникова в Димитровграде.

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Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновской области начнётся рекультивация закрытого полигона в Чердаклинском районе, на что из федерального бюджета будет выделено 196 млн рублей.

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