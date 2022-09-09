Ульяновск, 9 сентября, 2022, 07:11 — ИА Регнум. В Димитровграде Ульяновской области расчистят водные объекты в рекреационной зоне «Рыба-парк». Соответствующее извещение о проведении закупки опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Камыши около водоема

Заказчиком является муниципальное казённое учреждение «Служба охраны окружающей среды». Речь идёт о расчистке водных объектов в рекреационной зоне «Рыба-парк» в Димитровграде — в частности, необходимо провести демонтажные работы, расчистку от древесно-кустарниковой растительности, провести рекультивацию и очистку акватории от донных осаждений.

Начальная цена контракта определена в размере 4 174 981,37 рубля. Данные средства выделяются из областного и муниципального бюджетов.

Как следует из документа, подрядчиком по указанной выше цене выбрано общество «Торговая строительная компания Волга». На выполнение работ даётся 80 дней с момента заключения контракта.

Напомним, в Ульяновской области ранее приняли решение о направлении региональных средств на расчистку двух озёр в «Рыба-парке» и пруда на улице Масленникова в Димитровграде.

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Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновской области начнётся рекультивация закрытого полигона в Чердаклинском районе, на что из федерального бюджета будет выделено 196 млн рублей.

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