Анкара, , 07:09 — REGNUM Турция столкнулась с ажиотажным спросом на печи из стран Европы, сообщает турецкая газета Yeni Safak.

Дрова Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

По ее данным, турецкие компании стали получать большое количество заказов из Европы на поставку печей.

«Хотя в прошлом году у нас было 5-6 продаж за рубеж, до сентября этого года мы отправили в Европу более 100 изделий. Кроме того, только на этой неделе мы получили 125 заказов на отправку в Италию», — рассказал один из печников Гёхан Айбар.

Он предположил, что ажиотажный спрос связан с энергетическим кризисом в Евросоюзе. По словам Айбара, не все жители ЕС теперь могут себе позволить использовать природный газ. Айбар добавил, что уроженцы Турции, проживающие в Евросоюзе, возвращаются на родину, чтобы купить печь.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября правительство Молдавии запустило специальный сайт, на котором жители страны могут узнать, где купить дрова. Молдавские власти стремятся обеспечить жителей дровами из-за дефицита природного газа.