На Западе резко вырос спрос на печи из Турции
Анкара, 9 сентября, 2022, 07:09 — ИА Регнум. Турция столкнулась с ажиотажным спросом на печи из стран Европы, сообщает турецкая газета Yeni Safak.
По ее данным, турецкие компании стали получать большое количество заказов из Европы на поставку печей.
«Хотя в прошлом году у нас было 5-6 продаж за рубеж, до сентября этого года мы отправили в Европу более 100 изделий. Кроме того, только на этой неделе мы получили 125 заказов на отправку в Италию», — рассказал один из печников Гёхан Айбар.
Он предположил, что ажиотажный спрос связан с энергетическим кризисом в Евросоюзе. По словам Айбара, не все жители ЕС теперь могут себе позволить использовать природный газ. Айбар добавил, что уроженцы Турции, проживающие в Евросоюзе, возвращаются на родину, чтобы купить печь.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября правительство Молдавии запустило специальный сайт, на котором жители страны могут узнать, где купить дрова. Молдавские власти стремятся обеспечить жителей дровами из-за дефицита природного газа.