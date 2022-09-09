Якутск, , 07:08 — REGNUM В Якутии молодая мать Любовь Лестер дала имя своему сыну Якутск, сообщило ИА Sakhaday.

Читайте также: В Хабаровском крае родились Авдей, Пэри, Лилит и Михей

Младенец Pexels.com

Ребёнка назвали в честь столицы региона в год 100-летия ЯАССР и в год 390-летия Якутска.

«Так что горожанка Любовь Лестер является мамой Якутска», — написало издание.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае в апреле родились 977 малышей. Из них более 500 — появились на свет в столице края, порядка 170 — в Комсомольске-на-Амуре. Из числа новорожденных больше мальчиков — 50,3%.