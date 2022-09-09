Ювалд, , 07:04 — REGNUM Не менее двух подростков получили ранения в результате стрельбы в городе Ювалде в американском штате Техас, сообщает пресс-служба местной полиции.

Полиция США Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, в городском парке произошла перестрелка между двумя бандами. Получивших ранение несовершеннолетних эвакуировали в больницу города Сан-Антонио на вертолетах. Сведений об их состоянии не приводится. Также полиция города не сообщает подробности произошедшего. Известно лишь, что правоохранительные органы разыскивают несовершеннолетнего подозреваемого.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября полиция США задержала молодого человека, расстреливавшего жителей города Мемфиса в штате Теннесси. Для поимки преступника полицейским пришлось перекрыть весь город.