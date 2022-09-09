Токио, , 07:03 — REGNUM Патрульный катер береговой охраны Японии 9 сентября забрал на Сахалине тела трёх японских граждан, погибших при крушении японского круизного судна KAZU 1 у берегов Хоккайдо в середине апреля. Об этом генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно 9 сентября заявил на регулярной пресс-конференции в Токио.

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Хирокадзу Мацуно «Сегодня утром в порту Корсаков российская сторона передала береговой охране три обнаруженных ранее тела».

По словам чиновника, патрульный катер береговой охраны уже вышел из российского порта и возвращается на Хоккайдо. Мацуно отметил, что ухудшение отношений между Японией и Россией не повлияло на диалог сторон в связи с поисковой операцией.

23 апреля экскурсионное судно KAZU-1 подало сигнал бедствия, а затем перестало выходить на связь у западного побережья острова Хоккайдо. Из находившихся на судне 26 человек, включая двух детей, в ходе поисков были обнаружены и идентифицированы тела 14 человек. Ещё 12 человек числятся пропавшими без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, в западной части побережья острова Сахалин найдено ещё одно тело погибшего человека, который мог быть пассажиром или членом экипажа японского судна KAZU-1.

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