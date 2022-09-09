Киев, 9 сентября, 2022, 07:00 — ИА Регнум. Версия журнала Playboy, издававшаяся на территории б. УССР, прекратит свое существование по решению руководства издания. Об этом сообщил 8 сентября совладелец издания в Киеве Александр Шевченко в своих аккаунтах в социальных сетях.

Playboy Мардж. Playboy

Как уточнил Шевченко, киевская версия известного мужского журнала прекратит своё существование с 1 января 2023 года. Причину никто из представителей головного офиса объяснять не стал. При этом Шевченко отметил, что из России Playboy не ушел и уходить не планирует.

Позднее Шевченко пояснил, что центральный офис принял решение о смене направления деятельности на территории б. УССР. Теперь в Киеве Playboy ограничится выпуском футболок с фирменным логотипом.

По мнению самого Шевченко, истинная причина закрытия отделения популярного мужского журнала в Киеве — выход спецномера, полностью посвящённого военному конфликту в стране. Шевченко признал идею выпуска спецномера ошибочной. Этот номер руководство Playboy попросило широко не распространять.