Хабаровск, 9 сентября, 2022, 06:56 — ИА Регнум. Первые межрегиональные центры детской хирургии появятся в Хабаровском и Приморском краях.

Наталья Кулясова У врача

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«На ВЭФ-2022 руководитель дальневосточного представительства Агентства стратегических инициатив Ольга Курилова рассказала, что по поручению президента в ДФО откроется два межрегиональных центра детской хирургии — во Владивостоке и Хабаровске. Такие центры создаются в рамках Национальной социальной инициативы.

Это будут центры для детей с редкими заболеваниями. Большая часть семей не имеет возможности выехать в центральную часть России, и этот проект сможет решить вопрос с доступностью качественной медицинской помощи детям на Дальнем Востоке.

Межрегиональный центр детской хирургии в Хабаровском крае расположится на базе Детской краевой больницы имени А. К. Пиотровича по пяти востребованным профилям хирургической медицинской помощи: хирургия новорожденных, нейрохирургия, онкология, торакальная хирургия, комбустиология (ожоговая медицина)», — написал в своём телеграм канале зампредседателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске врачи краевой клинической больницы имени Владимирцева выполнили первую высокотехнологичную операцию в области нейрохирургии по стимуляции блуждающего нерва.