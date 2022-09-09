Токио, , 06:56 — REGNUM Британская королева Елизавета II внесла «большой вклад» в укрепление связей Японии и Великобритании, 9 сентября заявил журналистам японский премьер-министр Фумио Кисида.

Фумио Кисида Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он выразил соболезнования ее семье, а также правительству и народу королевства. Кисида добавил, что «глубоко опечален» известием о кончине королевы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден допустил, что может посетить похороны Елизаветы II. Кроме того, американский лидер посетил британское посольство, где оставил свою запись в книге соболезнований.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент США не исключил своего приезда на похороны Елизаветы II