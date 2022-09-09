Москва, 9 сентября, 2022, 06:55 — ИА Регнум. Инвестиционный налоговый кредит предложил внедрить член Генсовета «Деловой России», руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рубли

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"Сейчас предприниматели, нуждающиеся в развитии бизнеса, но не имеющие на это достаточных средств, вынуждены обращаться за кредитами. Однако в России это сложный бюрократический процесс с высоким риском отказа, а банки не предоставляют консультантов, которые могут помочь с оформлением документации и исправлением ошибок», — отметил Хаминский на полях Московского финансового форума.

Промышленная ипотека — тоже не вариант, так как там фактически те же условия, потому что оператором выступает банк, сказал эксперт в дискуссии с главой ФНС России Даниилом Егоровым на полях форума.

По его словам, налоговый кредит «позволит не совершать круговорот денег в природе, а даст возможность максимально сократить бюрократические требования и — главное — упростить отношения между властью и предпринимателем».

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